如何在美国创造1,000万个高薪就业机会

美国已经进入从经济大衰退低谷恢复的第64个月，这是个好消息。美国公司已经从劳动力市场的底部创造出了大约1,000万个新的就业机会，根据10月3日发布的最新就业形势报告，这已经帮助把美国的失业率降至5.9%，这是个好消息。但也有不好的消息：美国人口普查局（Census Bureau）最近发布的2013年家庭收入中位数为51,939美元，仍然比经济衰退前的水平低了整整8%。

美国政府政策面临的主要挑战不仅仅在于创造就业机会，更在于创造薪资优渥的就业机会。上周，我们中的一员（马修•斯劳特[Matt S.]）发布了一份报告，阐释了为何高薪就业机会往往跟国际贸易和投资领域存在关联。该报告还阐释了，一套大胆的亲贸易政策组合如何能够在未来10年为美国创造新一批跟贸易有关的1,000万个高薪就业机会。

由于贸易涵盖了产品、消费者以及生产方法的动态组合，美国需要一种类似的动态政策议程，来创造更多跟贸易有关的优质就业机会。要打开新市场以及扩大供应链，它应该通过创造性的举措--比如跨太平洋伙伴关系协议（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）--实现贸易和投资的自由化。要在海外拓展业务联系，它应该扩大熟练技工移民的规模，简化移民流程。要吸引和留住更多的全球性公司，它应该降低美国的高利率，简化美国高度复杂的商业税法。要向更多就业人群提供参与并受益于贸易的技能和机会，它就应该强化美国的社会安全保障网络。

这样一套大胆的政策组合将能带来怎样的效果呢？从2010年年初的就业低谷算起，在美国此后创造的1,000万个新就业机会当中，只有大约三分之一来自贸易行业。贸易行业没有新增太多就业机会，这是因为几乎没有新政策为此提供支持。一种激进的亲贸易政策议程将加快经济的整体增长--以及就业机会的创造。这种议程也将让更快出现的新增就业机会向全球性工作倾斜。因此，美国在未来10年可能创造出大约1,000万跟贸易行业相关的高薪就业机会。

文章来源： 福布斯中文网