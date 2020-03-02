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    1月份哈萨克斯坦非现金交易总额超过1.5万亿坚戈

    09:51, 02 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 据哈萨克斯坦金融协会统计，2020年1月份，哈萨克斯坦境内的非现金（支付卡形式）的交易总额达15869亿坚戈。

    这一数据高出2019年同期数据2.7倍，较2019年12月环比下降了17%。

    金融协会指出，12月份的新年假期期间消费量大增，因此在一月出现数据下滑属于正常合理现象。

    此外，统计显示，报告期内按地区计，阿拉木图市在非现金（支付卡形式）交易中的比重最高，占比达35%。其次是努尔苏丹市（17%）、突厥斯坦州和奇姆肯特市（各7%）。

    整体而言，国内非现金支付交易量呈现出大幅增长趋势，其中克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州、阿克托别州和奇姆肯特市增幅最大。

    通过支付卡形式的非现金交易金额，平均交易额为11553坚戈（2019年同期为9916坚戈）。

    而从自动柜员机中进行的提款操作，平均每笔的提取额为45366坚戈。

    1月份全国非现金（支付卡形式）交易的75%通过网络方式，25%通过POS终端机完成。

    在最近的12个月内，POS终端机的交易量在非现金支付中的比重下降了20%。

    截至2020年2月1日，哈萨克斯坦境内银行卡在用发卡数量为3390万张，持卡人总数达3070万，分别同比增长43.4%和57.6%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    统计 经济 黄金储备
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