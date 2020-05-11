五月1~10日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计

哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，5月1日00：00时至5月10日19：30时的十天时间内，哈境内累计新增确诊新冠肺炎病例1674例，治愈1035例，死亡6例。

新冠病毒感染人数在过去10天的平均增长率为4.5%。

5月1~10日期间，增幅最大的地区为：

阿拉木图市（+527）、努尔苏丹市（+421）、阿特劳州（+159）、西哈萨克斯坦州（+98）、曼格斯套州（+72）。

5月1~10日期间，增幅最小的地区为：

北哈萨克斯坦州 （+4）、阿克莫拉州（+10）、库斯塔奈州（+11）、巴甫洛达尔州（+25）、克孜勒奥尔达州（+28）。

根据统计，截至5月10日19:30时，哈萨克斯坦全境尚有3144名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计1901人治愈出院。

截至目前累计有31人因新冠病毒导致的疾病死亡。

在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：

·阿拉木图市-418（21.9％）

·努尔苏丹市-395（20.8％）

·克孜勒奥尔达州州-159（8.4％）

·奇姆肯特市-127（6.7％）

·西哈萨克斯坦州-96（5.1％）

目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：

·阿拉木图市-1160

·努尔苏丹市-671

·阿特劳州-207

·西哈萨克斯坦州-148

·阿拉木图州-118

仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：

·北哈州-5

·阿克莫拉州-19

·库斯塔奈州-33

·东哈州-38

·克孜勒奥尔达州-70

康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：

·北哈州-85.3％

·阿克莫拉州-82.6％

·克孜勒奥尔达-69.4％

·奇姆肯特市-54.5％

·卡拉干达州-49.2％

【编译：木合塔尔·木拉提】