五月1~10日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计
07:30, 11 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，5月1日00：00时至5月10日19：30时的十天时间内，哈境内累计新增确诊新冠肺炎病例1674例，治愈1035例，死亡6例。
新冠病毒感染人数在过去10天的平均增长率为4.5%。
5月1~10日期间，增幅最大的地区为：
阿拉木图市（+527）、努尔苏丹市（+421）、阿特劳州（+159）、西哈萨克斯坦州（+98）、曼格斯套州（+72）。
5月1~10日期间，增幅最小的地区为：
北哈萨克斯坦州 （+4）、阿克莫拉州（+10）、库斯塔奈州（+11）、巴甫洛达尔州（+25）、克孜勒奥尔达州（+28）。
根据统计，截至5月10日19:30时，哈萨克斯坦全境尚有3144名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计1901人治愈出院。
截至目前累计有31人因新冠病毒导致的疾病死亡。
在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：
·阿拉木图市-418（21.9％）
·努尔苏丹市-395（20.8％）
·克孜勒奥尔达州州-159（8.4％）
·奇姆肯特市-127（6.7％）
·西哈萨克斯坦州-96（5.1％）
目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：
·阿拉木图市-1160
·努尔苏丹市-671
·阿特劳州-207
·西哈萨克斯坦州-148
·阿拉木图州-118
仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：
·北哈州-5
·阿克莫拉州-19
·库斯塔奈州-33
·东哈州-38
·克孜勒奥尔达州-70
康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：
·北哈州-85.3％
·阿克莫拉州-82.6％
·克孜勒奥尔达-69.4％
·奇姆肯特市-54.5％
·卡拉干达州-49.2％
【编译：木合塔尔·木拉提】