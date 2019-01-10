1月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 哈通社为各位读者总结1月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月10日，星期四

1月10日是阳历一年中的第10天，离全年的结束还有357（闰年则还有358）。

世界各国/地区节日

联合国第一次会议举行日 1946年1月10日，联合国第一次会议在伦敦圣詹姆斯宫举行。1946年1月10日-2月14日，第一届联合国大会第一期会议在伦敦举行。51个联合国创始会员国全部派代表出席会议。这表明联合国组织系统正式开始启动。联合国成立于1945年10月24日，是"二战"后建立的成员国最多、代表性最广泛的国际组织。比利时的保罗·亨利·斯巴克当选为会议主席；2月1日，挪威的特里格夫·赖伊为第一任联合国秘书长。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1934年 《哈萨克斯坦文学》周刊开始发行，周刊首位编辑为哈萨克著名知识精英贝因别特•麦林

1995年 波兰驻哈萨克斯坦新任大使马雷克•格瓦尔侧斯基向纳扎尔巴耶夫总统提交国书。

1997年 纳扎尔巴耶夫总统同吉尔吉斯斯坦总统阿卡耶夫、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫共同签署三国永久友谊协议。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统以79.78%得票率再次当选哈萨克斯坦总统。

2013年 哈萨克斯坦著名旅行家萨帕尔•厄斯卡科夫将2017阿斯塔纳世博会旗帜带上旅途。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统向全国人民发表题为《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文。

2018年 根据俄罗斯Tvil.ru分析网站公布的2018年元月最受俄罗斯游客欢迎的独联体国家城市排行榜，阿拉木图进入榜单前三。

【编译：冰山】