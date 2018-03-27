投资和发展部：今年将落实总价值达1万亿坚戈的150个新投资项目

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 -- 投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克27日在阿斯塔纳举行的政府例行会议上表示，今年在工业创新发展国家规划框架下将落实总价值达1万亿坚戈的150个新投资项目。

"今年是工业创新发展国家规划实施的第三年。规划主要发展方向是加工业。目前我们可以根据2015年比较，并对这一规划的落实情况进行总结。根据2017年工作结果，成功落实的规划使加工业产量较2015年增长5.7%。" 哈斯姆别克说。

据他透露，增长主要原因在于冶金、食品加工、石油加工、化工以及制药等领域生产量的增长。

"国家规划项目的主要指标体现出一定的增长趋势。2017年的加工业出口量较2015年增长10.5%，达155亿美元。根据2017年前9个月，劳动生产率提高了1.9%，并达到每人22.3万美元。与此同时，本年度劳动生产率相关数据也将于2018年7月公布。"部长说。

他还表示，2017年加工业领域投资总额较2015年增长8.8%，达9820亿坚戈。

"根据国家规划，每年将实施新的产业。工业化路线图框架下，过去3年间，共落实总值达3万亿坚戈的378个投资项目，并为3万多人提供了工作岗位。其中包括在2017年，共落实了总值达1.5万亿坚戈的120个投资项目，为1万人提供了就业机遇。2018年，预计总价值达1万亿坚戈的150个投资项目将有望得到落实。" 哈斯姆别克说。

【编译：小穆】