1月16日是公历年的第16天，离一年的结束还有349天（闰年是350天）。

世界各国/地区节日：





美国国家宗教自由日 每年的1月16日是美国的国家宗教自由日，为的是纪念弗吉尼亚议会在1786年1月16日通过托马斯•杰斐逊起草的《弗吉尼亚宗教自由法令》。在宗教自由日前夕，美国总统都会发布文告，重申宗教自由对美国社会的重要性。

泰国教师节 泰国第一次举办大型的教师节活动是在1957年1月16号。泰国教育部规定把国家体育场作为教师节活动的主场地，主要纪念活动有：赠书泰国教师历史的书籍，教师节纪念书籍和物品。

这一天在哈萨克斯坦历史上：



1992年 瑞典王国正式承认哈萨克斯坦独立；



1992年 独联体6国：俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、白俄罗斯和亚美尼亚在莫斯科举行会谈，签署7项协议；



2007年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于组建企业家协会及保障其工作的相关措施》法令；



2007年 哈萨克斯坦总统战略研究所出版四部关于当代政治的专著；



2008年 哈萨克斯坦社科院树立著名学者阿里凯•马尔古兰的雕像；



2009年 纳扎尔巴耶夫总统签署劳动保障和社会福利法修订案；



2013年 总统批准《在瑞典开设大使馆》法案；



2014年 由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆支持的经济杂志«Dis Ticaret»正式出版发行；



2014年 ТүркСат-4А通讯卫星成功自拜科努尔航天发射中心发射。



【编译：木合塔尔·木拉提】