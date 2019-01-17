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    1月17日，哈通社简报

    08:04, 17 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 哈通社为各位读者总结1月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    1月17日，星期四

    1月17日是阳历一年中的第17天，离全年的结束还有348（闰年则还有349）。

    世界各国/地区节日

    儿童发明者日 每年1月17日为儿童发明者。该节日旨在纪念美国著名科学家、政治家、文学家本杰明•富兰克林（Benjamin Franklin）。富兰克林12岁那年设计出了设计了最早的游泳眼镜和蛙蹼。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1992年 最高理事会通过《哈萨克斯坦共和国检察官法》。

    1992年 《时代-哈萨克斯坦报》首刊发行。

    1996年 纳扎尔巴耶夫总统对白俄罗斯进行正式访问，并签署一系列合作协议，其中包括两国有关友谊和合作的协议。

    2006年 哈萨克斯坦邮政公司发行"哈萨克斯坦议会10周年"纪念邮票。

    2011年 古米列夫欧亚国立大学正式加入由哈萨克斯坦-白俄罗斯高等院校及科研机构组成的科学教育联盟。

    2012年 哈萨克斯坦央行发行面值2000坚戈的第7届亚冬会纪念硬币。

    2013年 哈萨克斯坦-中国利用和保护跨界河流联合委员会第10次会议在阿斯塔纳举行。

    2014年 哈萨克斯坦环境和水资源部部长努尔兰•卡帕罗夫率团出席国际可再生能源组织第4届年会.

    2018年 纳扎尔巴耶夫总统会见纳斯达克、高盛和埃克森美孚负责人。

    【编译：冰山】

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    社会 黄金储备
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