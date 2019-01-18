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    1月18日，哈通社简报

    08:00, 18 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 哈通社为各位读者总结1月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    1月18日，星期五

    1月18日是阳历一年中的第18天，离全年的结束还有347（闰年则还有348）。

    世界各国/地区节日

    突尼斯革命日 每年1月18日为突尼斯革命日，也被称为纪念日。1881年，随着法国对殖民地的开拓，转而成为法国的保护国。1956年，在殖民地独立风潮之际，突尼斯赢得了独立，正式改名为突尼斯王国。

    泰国建军节 每年1月18日是泰国建军节。

    秘鲁利马周 1821年秘鲁独立后宣布利马为国家首都。利马至今为止依然保存着古老大教堂等遗址。1991年利马被联合国教科文组织评为世界遗产之一。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1978年 《Juldyz》报获得"人民友谊"奖章。

    1992年 奥地利正式承认哈萨克斯坦的独立和主权。

    1996年 哈萨克斯坦国歌创作者、著名文学家哈伊姆•穆罕梅德汗吾勒诞辰80周年纪念活动在塞梅市举行。

    1999年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳出席哈萨克斯坦-美国"Miras"国际学校奠基仪式

    2005年 纳扎尔巴耶夫总统在莫斯科同俄罗斯联邦总统普京签署哈-俄国家边界协议。

    2005年 记者公共组织"MediaNet" 国际新闻中心在阿拉木图市成立。

    2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的视频广播DVB-S2标准国家卫星网络启动仪式。

    2012年 纳扎尔巴耶夫总统签署《哈萨克斯坦共和国广播电视法》。

    2018年 哈美两国在华盛顿签署航天领域合作协议。

    2018年 纳扎尔巴耶夫总统主持联合国安理会会议，会议主题为：《防止大规模杀伤性武器的扩散：建立信任措施》。

    2018年 纳扎尔巴耶夫总统会见联合国秘书长古特雷斯。

    【编译：冰山】

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