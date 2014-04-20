工程师1月加班190小时猝死 涉事企业疑违法

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪网援引新华社消息， 一个月加班时间190个小时，中餐和晚饭时间平均不超过15分钟。在连续一年的持续高强度加班后，33岁的冲模设计工程师刘先军猝死在中国东莞市长安镇的一个出租屋内。

警方排除他杀可能 17日，刘先军年迈的父母和妻子哭倒在东莞市德创实业有限公司的门前，希望为逝者讨回公道。9日，逝者家属从江西上饶的老家赶到东莞，目前仍未交涉出任何结果。 刘先军的大学同学张贤亮（化名）说，刘先军生前住在长安镇乌沙社区锦厦旧村的一间出租屋内。监控录像显示，自6日上午刘先军进到房间后就没出来，直到9日被发现死在地板上。警方排除了他杀的可能性。经医学鉴定，死因为猝死。 家人称其是累死的 "他是累死的，往死里加班谁都受不了。"刘先军的哥哥刘兴国说。 记者查阅刘先军的工资条发现，刘先军死前一个月即3月份的加班时间为189.5个小时，其中工作日加班85.5个小时，周末加班103个小时。 据其工资条不完全显示，自2013年3月至10月（6月份工资条缺失），他的加班小时数分别为149、144、148、95.5、131.5、163、143.5。他每个工作日的平均加班时间超过3小时，周末两天的平均每天加班时间超过9小时。 刘先军的中晚餐吃饭时间均不超过15分钟。记者在刘先军4月1日至3日的打卡考勤表上看到，连续三天均如此。 涉事企业疑违法 据了解，刘先军非常敬业，性格开朗，身体很好。 刘兴国说，"感觉天塌下来了"。弟弟的离世意味着身体欠佳的父母、无工作的弟媳、正上幼儿园的4岁小侄子和他自己的妻儿要靠他每个月3000元的工资养活了。他希望弟弟的公司能尽快给他们20万元的经济赔偿，以安顿后事。 据有关规定和相关法律，东莞市德创实业有限公司已经涉嫌违法。