中国将从明年1月1日起调整部分商品的进口关税

哈通社/努尔苏丹/12月23日 -- 据中新网消息，中国国务院关税税则委员会近日印发通知，宣布自2020年1月1日起，对部分商品的进口关税进行调整。

通知称，自2020年1月1日起，中国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

主要调整包括：新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率；对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税；新增或降低半导体检测分选编带机、高压涡轮间隙控制阀门、自动变速箱用液力变矩器和铝阀芯、铌铁、多元件集成电路存储器、大轴胶片原料、光刻胶用分散液、培养基等商品进口暂定税率；新增或降低部分木材和纸制品进口暂定税率；取消钨废碎料和铌废碎料2种商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

通知还表示，根据中国与有关国家或地区签订的自贸协定或优惠贸易安排，2020年中国将继续对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率。其中，进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚、智利、巴基斯坦自贸协定以及亚太贸易协定。2020年，继续对中国建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率，并根据联合国最不发达国家名单和中国过渡期安排，调整特惠税率适用国别。

2020年7月1日起，中国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税，同时与此相衔接，相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。