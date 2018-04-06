1~2月国内固定资产投资达1.2万亿

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 - 2018年1~2月我国固定资产获得的投资总额为1.2万亿坚戈。

这一数据较2017年同期增长54.4%，即高出近4877亿坚戈。



哈萨克斯坦投资和发展部副部长阿热斯坦•卡布肯诺夫称，今年年初至今生产领域获得的投入翻了一番，达8510亿坚戈。同时，矿业获得的资金投入增加了3135亿坚戈，达5890亿坚戈。而加工业吸引投资额近2214亿坚戈。



在6日于总理府举行的新闻发布会上，卡布肯诺夫指出，2018年1~2月外来投资总额增加了1603亿坚戈，达3615亿。其中，阿特劳州、卡拉干达州、阿拉木图市的外资投入显著增长。



据其透露，投资和发展部与Kazakh Invest国有公司一道，制定了针对2018-2020年的658个投资项目清单。相关项目涉及资金总额达592亿美元。其中包括有外资参与的140个项目（总价值438亿美元）和本国项目518个（总价值154亿美元）。



"今年将落实总额65亿美元的298个项目，并将启动总额110亿美元的199个项目的筹备工作。" 卡布肯诺夫说。



值得一提的是，新闻发布会期间哈萨克斯坦能源部副部长就卡沙甘油田减产的原因，以及第四座炼油厂选址等进行了介绍。



【编译：木合塔尔·木拉提】