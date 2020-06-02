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    哈国1日新增冠病确诊病例263例 增幅2.3%

    08:13, 02 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 全国累计确诊患有2019新冠病毒病（COVID-19）的患者总数已达11571人。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，6月1日0时至2日0时，哈国全境新增2019新冠病毒病确诊患者 263 人，全国平均增幅 2.3%

    当日共有183名患者康复出院。

    新增病人数量最多的地区是努尔苏丹市（59人），阿克莫拉州、北哈州和库斯塔奈州当日无新增病例。

    截至2日，哈国累计确诊冠病患者总数已达11571人，其中5587人已经康复出院，41人病逝。

    各地区1日新增患者数量（增幅）情况：

    努尔苏丹市 – 59 (2,7%)

    阿拉木图市 – 29 (1,1%)

    西哈州 – 27 (4,1%)

    卡拉干达州 – 24 (2,6%)

    曼格斯套州 – 19 (7,1%)

    奇姆肯特市 – 18 (2,1%)

    克孜勒奥尔达州 – 16 (4,0%)

    阿拉木图州 – 15 (4,2%)

    阿特劳州 – 14 (1,3%)

    江布尔州 – 13 (3,4%)

    巴甫洛达尔州 – 11 (5,3%)

    东哈州 – 7 (5,2%)

    阿克托别州 – 6 (1,7%)

    突厥斯坦州 – 5 (1,3%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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