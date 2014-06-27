乌兹别克斯坦公开燃毁毒品1.27吨

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据中国经济网报道，6月26日是国际禁毒日，当天上午，乌兹别克斯坦国家安全局在塔什干郊区的一家工厂公开燃毁1.27吨毒品,并邀请外国驻乌记者和当地媒体记者见证了燃毁毒品的全过程。

据乌兹别克斯坦国家安全局官员介绍,这次燃毁的毒品包括85.3公斤海洛因,705公斤鸦片,175公斤大麻和266.5公斤大麻叶以及其他麻醉药品。 乌兹别克斯坦国家安全局官员说,乌兹别克斯坦非常重视反毒品斗争,1995年2月,乌兹别克斯坦加入了联合国禁毒公约,1999年乌兹别克斯坦制定了《禁毒法》。乌兹别克斯坦护法机构定期组织燃毁毒品活动,这已成为国家反毒计划的不可分割的组成部分,也是乌兹别克斯坦反毒品斗争的典范。今天的燃毁毒品活动再一次呼吁国际社会重视这一重要问题,共同与毒品作斗争。 乌兹别克斯坦护法机构以及其他政府部门采取专门综合措施,打击毒品偷运团伙,封锁毒品走私通道。仅2013年,乌兹别克斯坦国破获非法贩运了毒品2326公斤,其中海洛因121.6公斤,鸦片851.3公斤,大麻143.3公斤和大麻叶1451.2公斤。2013抓捕外国毒贩111人,其中阿富汗人26名,塔吉克斯坦人24名,俄罗斯人24名,哈萨克斯坦人14名,吉尔吉斯人9名,伊朗人4名,亚美尼亚人3名,土库曼斯坦人3名,乌克兰人2名。 据介绍,1994年乌兹别克斯坦首次以燃烧的方式公开销毁了14吨毒品以来,迄今为止总共销毁毒品已达52吨。