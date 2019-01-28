1月28日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 -- 哈通社为各位读者总结1月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月28日，星期一

1月28日是阳历一年中的第28天，离全年的结束还有337（闰年则还有338）。

世界各国/地区节日

国际数据隐私日 每年的1月28日是国际数据隐私日，旨在提升对隐私和数据的保护。在2007年由美国、加拿大和欧盟等国成立。

国际麻风节 1954年，法国慈善家佛勒豪(Raoul Follerean，1903-1977)律师，为唤起人们宽容地对待麻风病人，尊重他们的人格和自由，鼓励和帮助他们得到与其他病人一样的治疗和生活，在巴黎发起建立"国际麻风节"(每年1月份的最后1个星期天)。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与韩国正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦最高委员会通过独立的第一部宪法。

2010年 "欧亚经济系统"正式成为哈萨克斯坦金融联盟成员。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在议会全体会议上发表《让我们共创未来》国情咨文。

2015年 阿拉木图市就哈萨克汗国550周年之际举行移动画展。

2015年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登英国«Boxing Monthly»杂志封面。

2017年 《歌手》第二期激情唱响迪玛希蝉联第一。

2017年 冰球项目揭开阿拉木图大冬会序幕。

2018年 第23届冬奥会运动员村挂上了哈萨克斯坦国旗。

【编译：冰山】