年初至今乌兹别克斯坦人口增长1.2%

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据丝路新观察网消息，乌兹别克斯坦国家统计委员会季度报告指出，截止至2017年10月1日，乌兹别克斯坦常住人口数为3251.19万人，相较年初增加39.14万人，增长1.2%。城镇人口1645.19万人（占总人口的50.6%），农村人口1606万人（占49.4%）。

2017年1月-9月，乌兹别克斯坦出生人数为523600人，相较2016年（532400人）同期下降了8.8万人，生育率为21.7‰。花拉子模州、布哈拉州、费尔干纳州、塔什干州、卡什卡达利亚州、纳曼干州、安集延州、纳沃伊州、卡拉卡尔帕克斯坦共和国生育率均有所下降。



1月-9月死亡人数为116900人，相较2016年（108900人）同期增加8万人，死亡率为4.8‰（2016年同期为4.6‰）。安集延州、纳曼干州、吉扎克州、苏尔汉河州、费尔干纳州、卡什卡达利亚州、纳沃伊州、锡尔河州、花拉子模州、卡拉卡尔帕克斯坦共和国死亡率均有所提高。其中，卡什卡达利亚州死亡率为4.1‰，位于全国最低，其次为布哈拉州、吉扎克州、撒马尔罕州，其死亡率均为4.3‰。



死亡原因统计为：循环系统疾病-60.5%，肿瘤-9.2%，事故、创伤、中毒-6.2%，消化系统疾病-5.6%，呼吸系统疾病-4.9%，传染病、寄生虫-1.7%，其他疾病-11.9%。



此外，2017年1月-9月共发生产妇死亡事件95起，产妇死亡率为18.1‰（每10万活产婴儿）。纳沃伊州产妇死亡率位居国内首位（每10万活产婴儿中，死亡32.5名产妇），其次为塔什干州（27名）、吉扎克州（25.8名）、撒马尔罕州（22.9名）、锡尔河州（22.7名）。



1月-9月，乌国一周岁内死亡儿童约6100人，婴儿死亡率为11.2‰，2016年同期为10.8‰。其中，塔什干婴儿死亡率最高，每1000名活产婴儿中死亡17.9名。乌国死亡婴儿中，57.4%由于出生后环境恶劣死亡，21.6%死于呼吸系统疾病，11.4%死于先天异常，3.1%死于传染病或寄生虫，1.6%死于突发事故或创伤、中毒，0.4%死于消化系统疾病，4.5%死于其他疾病。



此外，2017年初至10月1日前，乌国共有19.27万对夫妇登记结婚，2.36万对夫妇离婚。每1000人中平均出现8对新婚夫妇（2016年同期数据为7.4对夫妇），1对夫妇离婚（2016年数据为0.9对）。