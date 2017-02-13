专家预测美元对坚戈汇率或将跌至1:300

哈通社阿斯塔纳 --艾福瑞外汇公司专家安娜•伯德洛娃日前对汇率走势进行分析，并预测美元对坚戈汇率或将跌至1:300。

伯德洛娃表示，该预测不一定在近期内实现。但随着原油价格的逐步走高，商品货币也会随之上涨。当稳定的油价被打破时，势必会对坚戈走势造成一定程度的影响。



据伯德洛娃介绍，美元兑换坚戈汇率在本周会维持在1:320.55至322.85之间，而欧元兑换坚戈汇率则将维持在1:342.50至346.50之间。



伯德洛娃表示，上周的汇率走势显示，我国货币显著偏离合理的水平。市场情绪虽使美元汇率上涨至1:324.62，但后来又跌至1：323.55。2月13日，美元兑坚戈平均成交价为321.66。坚戈开始走向稳定。每日油价虽并不稳定，但长期以来一直保持在55-57.50美元/桶之间。



伯德洛娃说，国际能源署从今年起开始实施原油减产协议。原油平均日产量已减至140万桶，符合欧佩克国家减产协议标准。油市参与者对此持积极态度，原油价格也有所提高，但这一好景并未持续太久，油价已呈现反弹之势，再次跌至原先的价格。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】