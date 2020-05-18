新冠肺炎：阿拉木图新增1例死亡病例 3373人治愈出院

哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 据新冠肺炎疫情信息官方综合发布平台消息，哈萨克斯坦新冠肺炎死亡病例增至35例。

消息称，一名59岁的阿拉木图市女性患者18日因新冠肺炎死亡。

死亡病例分布如下：

努尔苏丹市 – 5

阿拉木图市 – 10

奇姆肯特市 – 6

阿克莫拉州 – 4

东哈州 – 1

江布尔州 – 1

卡拉干达州 – 3

库斯塔奈州 – 1

曼格斯套州 – 1

巴甫洛达尔州 – 2

突厥斯坦州 – 1

此外，18日下午全国又新增62例新冠肺炎治愈出院病例。

新增治愈出院患者分别位于:

阿拉木图市-20、突厥斯坦州-15、阿拉木图州-7、 努尔苏丹市-7、 奇姆肯特市-3、 阿特劳-3、东哈州-2、库斯塔奈州-2、西哈州-1、卡拉干达州-1、曼格斯套州-1。

截至目前，全国新冠肺炎治愈出院病例增至3373例。

全国三大直辖市及14个州已治愈患者数量分别如下：

努尔苏丹市 – 596

阿拉木图市 – 930

奇姆肯特市 – 196

阿克莫拉州 – 96

阿克托别州 – 147

阿拉木图州 – 139

阿特劳州 – 174

东哈州 – 26

江布尔州 – 135

西哈州 – 173

卡拉干达州 – 147

库斯塔奈州 – 47

克孜勒奥尔达州 – 210

曼格斯套州 – 50

巴甫洛达尔州 – 132

北哈州 – 29

突厥斯坦州 – 146