新冠肺炎：阿拉木图新增1例死亡病例 3373人治愈出院
19:41, 18 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 据新冠肺炎疫情信息官方综合发布平台消息，哈萨克斯坦新冠肺炎死亡病例增至35例。
消息称，一名59岁的阿拉木图市女性患者18日因新冠肺炎死亡。
死亡病例分布如下：
努尔苏丹市 – 5
阿拉木图市 – 10
奇姆肯特市 – 6
阿克莫拉州 – 4
东哈州 – 1
江布尔州 – 1
卡拉干达州 – 3
库斯塔奈州 – 1
曼格斯套州 – 1
巴甫洛达尔州 – 2
突厥斯坦州 – 1
此外，18日下午全国又新增62例新冠肺炎治愈出院病例。
新增治愈出院患者分别位于:
阿拉木图市-20、突厥斯坦州-15、阿拉木图州-7、 努尔苏丹市-7、 奇姆肯特市-3、 阿特劳-3、东哈州-2、库斯塔奈州-2、西哈州-1、卡拉干达州-1、曼格斯套州-1。
截至目前，全国新冠肺炎治愈出院病例增至3373例。
全国三大直辖市及14个州已治愈患者数量分别如下：
努尔苏丹市 – 596
阿拉木图市 – 930
奇姆肯特市 – 196
阿克莫拉州 – 96
阿克托别州 – 147
阿拉木图州 – 139
阿特劳州 – 174
东哈州 – 26
江布尔州 – 135
西哈州 – 173
卡拉干达州 – 147
库斯塔奈州 – 47
克孜勒奥尔达州 – 210
曼格斯套州 – 50
巴甫洛达尔州 – 132
北哈州 – 29
突厥斯坦州 – 146