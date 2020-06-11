哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊病例达1.35万人

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日新增239例确诊，330人康复出院。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月10日全天，哈境内各州合计新增确诊病例 239例 ，增幅 1.8% 。

其中，卡拉干达州新增病例最多（52例），北哈州最少（无新增）。

10日全天共有330名确诊患者康复。

值得一提的是，这已是全国连续第9日新增确诊人数低于康复出院人数。

当日全国共通报6例死亡病例：努尔苏丹市4例、西哈州1例、卡拉干达州1例。

截至2020年6月11日08：00时，哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例13 558例。

哈全境有8 345例确诊患者已康复出院，占总确诊人数的61.6%。

全国累计死亡病例已达67例，占总确诊人数的4.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】

各地9日新增病例（增幅）数据如下：卡拉干达州 -(4,2%)奇姆肯特市 -(3,0%)努尔苏丹市 -(1,1%)阿拉木图市 -(0,6%)阿克托别州 -(4,0%)西哈州 -(1,7%)克孜勒奥尔达州 -(3,0%)曼格斯套州 -(4,1%)阿拉木图州 -(2,8%)东哈州 -(5,4%)巴甫洛达尔州 -(3,5%)阿特劳州 -(0,4%)江布尔州 -(1,1%)突厥斯坦州 -(1,2%)阿克莫拉州 -(1,1%)库斯塔奈州 -(0,5%)