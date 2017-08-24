哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 据哈巴尔24电视台消息，世博园游客餐饮消费额达1.3亿坚戈。

2017年夏天阿斯塔纳吸引了世界的目光。前来参观世博会的游客不仅来自国内，国外游客也是数不胜数。



据阿斯塔纳某酒店经营者透露，世博会期间他共接待了1000多名游客，客流量较去年增长了4倍。该酒店大部分旅客来自德国和沙特阿拉伯。



世博会期间阿斯塔纳市餐饮业也迎来了"丰收季"。据数据显示，世博会期间各大酒店、餐厅共服务56万游客，而餐饮业消费额也达1.3亿坚戈。此外，总营收额达9亿坚戈。



某餐厅主厨表示，世博会前期餐厅预计每天为5千人提供服务，而目前每日客流量为8千人。



据统计，布拉拜国家自然公园今年的游客数量较去年增长了3倍。



专家认为，2017阿斯塔纳世博会为哈萨克斯坦旅游事业注入了新的血液，并进一步增进了世界人民的友谊。



"举办阿斯塔纳世博会使我国在国际舞台上的地位得到进一步提高。就像纳扎尔巴耶夫总统所说的，世博会旨在弘扬团结与和平，拉近了各国人民之间的距离，并促进了世界各国人民的相互了解和友谊。"社会功勋人士扎巴勒•叶尔哈利耶夫说。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】