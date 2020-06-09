哈通社/努尔苏丹/6月9日 – 哈国新冠确诊人数超过1.3万人，其中58人病逝。

根据哈国新冠疫情官方信息平台消息，哈萨克斯坦8日全天新增215个新冠（COVID-19）确诊病例，单日增幅1.7%。

当日，有361名确诊患者康复出院。

新增2名死亡病例（巴甫洛达尔州1例，努尔苏丹市1例）。

阿克托别州和克孜勒奥尔达州当日无新增病例。

截至6月9日0时，哈境内累计确诊新冠肺炎患者总数为13074人，其中7737人已康复出院，累计58人因新冠病毒死亡。

8日哈国各地区新增病例（增幅）数据如下：





【编译：木合塔尔·木拉提】





努尔苏丹市 -(1.7%)卡拉干达州 -(3.6%)西哈州 -(3.3%)奇姆肯特市 -(2.3%)阿拉木图市 -(0.8%)巴甫洛达尔州 -(6,0%)江布尔州 -(2.6%)东哈州 -(4.7%)阿特劳州 -(0.7%)阿拉木图州 -(1,1%)库斯塔奈州 -(1,5%)曼格斯套州 -(0.9%)突厥斯坦州 -(0.8%)阿克莫拉州 -(0,6%)北哈州 -(1.6%)