哈国新冠确诊人数超过1.3万人
08:20, 09 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月9日 – 哈国新冠确诊人数超过1.3万人，其中58人病逝。
根据哈国新冠疫情官方信息平台消息，哈萨克斯坦8日全天新增215个新冠（COVID-19）确诊病例，单日增幅1.7%。
当日，有361名确诊患者康复出院。
新增2名死亡病例（巴甫洛达尔州1例，努尔苏丹市1例）。
阿克托别州和克孜勒奥尔达州当日无新增病例。
截至6月9日0时，哈境内累计确诊新冠肺炎患者总数为13074人，其中7737人已康复出院，累计58人因新冠病毒死亡。
8日哈国各地区新增病例（增幅）数据如下：努尔苏丹市 - 42 (1.7%)
卡拉干达州 - 41 (3.6%)
西哈州 - 27 (3.3%)
奇姆肯特市 - 22 (2.3%)
阿拉木图市 - 22 (0.8%)
巴甫洛达尔州 - 16 (6,0%)
江布尔州 - 11 (2.6%)
东哈州 - 9 (4.7%)
阿特劳州 - 9 (0.7%)
阿拉木图州 - 5 (1,1%)
库斯塔奈州 - 3 (1,5%)
曼格斯套州 - 3 (0.9%)
突厥斯坦州 - 3 (0.8%)
阿克莫拉州 - 1 (0,6%)
北哈州 - 1 (1.6%)
【编译：木合塔尔·木拉提】