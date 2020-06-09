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    哈国新冠确诊人数超过1.3万人

    08:20, 09 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月9日 – 哈国新冠确诊人数超过1.3万人，其中58人病逝。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台消息，哈萨克斯坦8日全天新增215个新冠（COVID-19）确诊病例，单日增幅1.7%。

    当日，有361名确诊患者康复出院。

    新增2名死亡病例（巴甫洛达尔州1例，努尔苏丹市1例）。

    阿克托别州和克孜勒奥尔达州当日无新增病例。

    截至6月9日0时，哈境内累计确诊新冠肺炎患者总数为13074人，其中7737人已康复出院，累计58人因新冠病毒死亡。

    8日哈国各地区新增病例（增幅）数据如下：

    努尔苏丹市 - 42 (1.7%)
    卡拉干达州 - 41 (3.6%)
    西哈州 - 27 (3.3%)
    奇姆肯特市 - 22 (2.3%)
    阿拉木图市 - 22 (0.8%)
    巴甫洛达尔州 - 16 (6,0%)
    江布尔州 - 11 (2.6%)
    东哈州 - 9 (4.7%)
    阿特劳州 - 9 (0.7%)
    阿拉木图州 - 5 (1,1%)
    库斯塔奈州 - 3 (1,5%)
    曼格斯套州 - 3 (0.9%)
    突厥斯坦州 - 3 (0.8%)
    阿克莫拉州 - 1 (0,6%)
    北哈州 - 1 (1.6%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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