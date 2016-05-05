欧美股市双双下跌 美元走强黄金下跌1.4%

美国股市周三收盘再次下跌，道琼斯指数触及4月中以来最低水平；欧洲股市周三收盘大幅下跌，因投资者评估表现不一的公司业绩。

以下为隔夜全球市场概览：

--外汇市场

美元周三连续第二个交易日上涨，尽管新公布的经济数据喜忧参半。华尔街日报美元指数上涨0.4%，至85.7，该指数曾于本周早些时候降至一年低点。美元兑日元上涨0.4%，至107.03日元。美元兑加元上涨1.2%，至1.2881加元。美元从周二开始上扬，受到油价大幅下跌的提振。分析师还说，投资者在回补押注美元下跌的空头头寸，从而推高了美元。

--股票市场

美国股市周三收盘再次下跌，道琼斯指数触及4月中以来最低水平。道指下跌0.6%，标普500指数下跌0.6%，纳指下跌0.8%。纳斯达克生物科技指数大幅下跌，凸显出投资者的风险胃口下降。与此同时，标普500指数中的公用事业类股上涨。该类股票通常支付较高的股息，是投资者在面临不确定时追捧的标的。银行股也下跌，部分是因近期令人失望的经济数据。

--美国国债

美国国债周三连续第二个交易日上涨，因令人失望的就业数据和股市下跌引发避险需求。债市在服务业公布强劲数据后短暂回落，但买家随后进场，令基准10年期国债收益率收报近三周以来的最低水平。10年期国债收益率尾盘报1.786%，周二为1.8%。

--商品市场

油价周三涨跌互见，有迹象表明库存增加，同时全球供应受到威胁。纽约商交所六月交割的轻质低硫原油期货结算价上涨13美分，至每桶43.78美元，涨幅0.3%，较早盘一度近3%的涨幅回落。ICE欧洲期货交易所的布伦特原油期货结算价下跌35美分，至每桶44.62美元，跌幅0.8%，从早些时候约2%的涨幅转而下跌。布伦特已连续第四个交易日下跌。黄金期货价格周三下跌，因美元走强。纽约商交所Comex分部六月交割的黄金期货结算价下跌1.4%，至每盎司1,274.4美元。LME铜期货周三收盘下跌，受美元走强和对全球经济担忧的避险情绪拖累。下午混盘交易时段结束时，LME三个月期铜期货下跌1.1%，至4,867美元/吨，盘中一度触及10个交易日低点的4,856.5美元/吨。

--欧洲股市

欧洲股市周三收盘大幅下跌，因投资者评估表现不一的公司业绩，Dialog Semiconductor PLC和伦敦证券交易所集团股价大跌。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.1%，至331.8点，为4月7日以来的最低水平。该指数已连续四个交易日收低。德国DAX 30指数下跌1%，至9,828.25点。法国CAC 40指数下跌1.1%，至4,324.23点。英国富时100指数下跌1.2%，至6,112.02点。

来源：道琼斯