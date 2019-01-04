1月4日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 哈通社为各位读者总结1月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月4日，星期五

1月4日是阳历一年中的第4天，离全年的结束还有361（闰年则还有362）。

世界各国/地区节日

国际盲文日 每年的1月4日是国际盲人节。这天也是路易斯•布莱叶的生日，他发明了帮助盲人阅读和书写的盲人点子法。

牛顿诞辰日 1月4日是英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家艾萨克•牛顿的诞辰日。每年由研究人员、科学家、大学生以及科学爱好者庆祝这一纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2000年 哈萨克斯坦加入联合国麻醉药品委员会。

2012年 哈萨克斯坦代表出席由联合国教科文组织、突厥文化国际组织以及安卡拉市政府共同举办主题为"土耳其-露天博物馆"峰会。

2012年 哈萨克斯坦接任集安组织轮值主席国职务。

2015年 阿克莫拉州哈吉木汗乡举行哈萨克著名摔跤手哈吉木汗纪念碑揭幕仪式。

2017年 哈萨克斯坦作为非常任理事国出席联合国安理会会议。

2018年 总统府新闻局公布纳扎尔巴耶夫总统新著作《独立时代》的电子版。

【编译：冰山】