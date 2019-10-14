哈农业部：过去五年哈萨克斯坦农业生产增长1.4倍

哈通社/莫斯科/10月14日—据哈萨克斯坦农业部新闻消息，农业部副部长阿依达尔别克•萨帕若夫日前出席在莫斯科举行的《哈萨克斯坦-俄罗斯：农业领域的经贸合作》主题会议。该活动在第一届国际农工论坛（AIF-2019）框架内举行。

据了解，萨帕若夫在讲话中就哈萨克斯坦在农业领域取得的成果进行了介绍。他指出，过去五年来，哈萨克斯坦农业生产增长1.4倍，农业劳动生产率年均增长24%。 2018年，我国农产品出口总额增长24.5%，其中加工品出口增长3.5%。

此外，2019年1-6月，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的农产品及加工农产品贸易总额达9.505亿美元，较去年同期（8.819亿美元）增长7.8%；其中，哈对俄出口额达2.036亿美元，同比增长4.8%。

萨帕若夫表示，近年来，农业领域愈发具有投资吸引力。过去5年来，该行业共吸引投资总额约1.3亿坚戈，其中80%的投资额来自私营企业，该数据2018年达3651亿坚戈。

他还指出，哈萨克斯坦政府正努力创造有利条件以支持我国的创业精神，包括资助重点产业、发放软贷款、提供租赁服务、对农产企业实体实行优惠税收制度等。

最后，萨帕若夫表示，哈萨克斯坦农业部愿意继续加强与俄罗斯农业领域之间的合作关系。

【编译：达娜】