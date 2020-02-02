新冠病毒疫情：全球确诊人数超1.4万 中国境外现首例死亡病例

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 截至2020年2月2日，全球范围内共有27个国家和地区宣布发现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，总确诊病例14569例，死亡305例，治愈346例。

菲律宾1日通报一例死亡病例，系一名来自武汉的44岁男性，这是全球首例中国境外出现的死亡病例。

据新华社消息，中国国家卫生健康委员会最新通报显示，截至2月1日24时，中国境内31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例。

其中，2月1日0-24时，各地新增确诊病例2590例（湖北省1921例），新增重症病例315例（湖北省268例），新增死亡病例45例（湖北省45例），新增治愈出院病例85例（湖北省49例），新增疑似病例4562例（湖北省2606例）。

现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。

目前累计追踪到密切接触者163844人，当日解除医学观察8044人，共有137594人正在接受医学观察。

中国港澳台地区报告确诊病例31例，其中香港特别行政区14例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。

除中国外，截至2月1日24时，报告出现确诊新型冠状病毒感染肺炎病例的其他国家还包括：

泰国（确诊19例、治愈7例）、日本（确诊20例）、 新加坡（确诊18例）、韩国（确诊15例）、澳大利亚（确诊12例、治愈2例）、马来西亚（确诊8例）、美国（确诊8例）、德国（确诊8例）、越南（确诊7例、治愈1例）、法国（确诊6例）、阿联酋（确诊5例）、加拿大（确诊4例）、意大利（确诊2例）、英国（确诊2例）、俄罗斯（确诊2例）、尼泊尔（确诊1例）、柬埔寨（确诊1例）、斯里兰卡（确诊1例）、芬兰（确诊1例）、菲律宾（确诊2例 死亡1例）、印度（确诊2例）、瑞典（确诊1例）、西班牙（确诊1例）。

哈萨克斯坦境内目前没有发现感染新型冠状病毒的病例。

哈萨克斯坦政府已于29日宣布暂停哈萨克斯坦与中国之间的陆空客运交通（恢复时间另行通知），货运交通目前未受影响。所有边检口岸及国际机场进入加强的防疫检控状态。

【编辑：木合塔尔•木拉提】