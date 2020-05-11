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    新冠肺炎：奇姆肯特新增1例死亡病例 全国累计确诊5160例

    18:00, 11 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例5160例。

    据新冠疫情信息官方平台17:40时的统计数据，哈全境新增确诊病例22例

    新增病例分别位于以下地区：

    努尔苏丹市 - 9；

    奇姆肯特市 - 6；

    江布尔州 - 3；

    突厥斯坦州 - 3；

    阿克托别州 - 1。

    此外，我国新增1例死亡病例，死者是1955年出生的奇姆肯特市居民。

    加上今日早前发布的统计数据，全国今日新增病例已达70例

    截至发稿时，哈萨克斯坦全国三大直辖市和14个州累计确诊病例总数5160例，死亡32例、治愈2020例

    各地区累计确诊病例数量：

    努尔苏丹市 – 1083

    阿拉木图市 – 1593

    奇姆肯特市 – 239

    阿克莫拉州 – 110

    阿克托别州 – 175

    阿拉木图市 – 183

    阿特劳州 – 302

    东哈州 – 51

    江布尔州 – 182

    西哈州 – 252

    卡拉干达州 – 196

    库斯塔奈州 – 62

    克孜勒奥尔达州 – 230

    曼格斯套州 – 129

    巴甫洛达尔州 – 154

    北哈州 – 36

    突厥斯坦州 – 183

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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