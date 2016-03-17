世界幸福国家排名 丹麦第1哈萨克斯坦第54

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据BBC报道，根据最新调查报告，丹麦是世界上最幸福的国家，而布隆迪是世界上最不幸福的国家。

据英国BBC网站3月17日报道，联合国可持续发展解决方案网络（SDSN）与哥伦比亚大学地球研究所周三（16日）共同发布的报告指出，今年跻身全球10大最幸福国家依次为丹麦、瑞士、冰岛、挪威、芬兰、加拿大、荷兰、新西兰、澳大利亚和瑞典。

丹麦去年排名第3位，落后于瑞士和冰岛。

排名垫底的10个国家分别为马达加斯加、坦桑尼亚、利比里亚、几内亚、卢旺达、贝宁、阿富汗、多哥、叙利亚和布隆迪。

在这10个不幸福国家当中，撒哈拉沙漠以南非洲国家就占了8个。

在发达国家中，美国排名第13，英国排名第23，法国排名第32，意大利排名第50。

美国这次名列第13位，有所上升。

哈萨克斯坦在这次评比中位列第54位，提前了3位，中国位居第83位，提前8位，俄罗斯位居第56位。

此项调查以盖洛普世界民调为基础，分析人均GDP、健康、预期寿命等6个因素。

今年的评比，首次使用幸福感差距来代替收入差距。除经济因素外，还包括了自然、环保等可持续发展的因素。（编译：金桥）