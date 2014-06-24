新疆集中销毁1.55吨毒品

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，6月24日上午，新疆维吾尔自治区禁毒委员会在新疆警察学院举行焚烧毒品誓师大会，彰显党和政府禁绝毒品的决心，再掀全民禁毒热潮。当天销毁包括海洛因、鸦片、冰毒、氯胺酮、大麻在内的各类毒品1.55吨，为近年来新疆禁毒工作中销毁毒品数量最多的一次。

2014年1至6月，新疆公安机关共破获毒品案件846起，抓获犯罪嫌疑人984名，共缴获各类毒品1044.8千克，取得了较好的战果。 近年来，新疆各级禁毒委员会坚持"四禁并举、预防为主、综合治理、严格执法"的方针，在打击毒品犯罪、教育挽救吸毒人员、开展禁毒重点整治等方面取得了可喜成绩。同时，国际两大毒源地"金三角"和"金新月"对中国的南北夹击、全线渗透态势逐年增强，毒品形势更加严峻复杂，禁毒任务日益艰巨。 新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记、禁毒委主任熊选国在誓师大会指出，当前，新疆处于反恐维稳斗争的最前沿，我们必须站在历史的高度，将做好禁毒工作与维护社会稳定紧密结合起来，不能有丝毫懈怠。 熊选国说，中国党中央、国务院在全国深入推进禁毒人民战争，是有效解决毒品问题，减少毒品危害，推进经济社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要举措，是一项得民心、顺民意的"民心工程"，更是切实维护最广大人民群众根本利益的具体体现，必将赢得全社会积极响应和人民群众的大力支持。熊熊烈火一定能够点燃各族人民群众参与禁毒斗争的热情，引领更多的有识之士投身于打击毒品犯罪的斗争中来。