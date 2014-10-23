世卫组织称埃博拉实际死亡病例或已接近1.5万人

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据中新网援引路透社报道，世界卫生组织(WHO)周三(22日)称，截至10月19日，已有至少4877人因感染埃博拉病毒死亡，至少9936个病例记录在案，但实际死亡病例或许要多达三倍。

WHO称，据信实际病例数远远超过报告数字：几内亚1.5倍、塞拉利昂2倍、利比里亚2.5倍，总体死亡率为70%。因此，死亡病例总数可能将近15000人。 利比里亚疫情最为严重，记录病例4665人，死亡2705人；塞拉利昂记录病例3706人，死亡1259人；几内亚记录病例1540人，死亡904人。 过去一周，在利比里亚首都蒙罗维亚及塞拉利昂首都弗里敦，埃博拉疫情扩散尤为严重；几内亚首都科纳克里确诊18名患者。埃博拉疫情在利比里亚和几内亚都正在向着加纳方向传播。

WHO称，利比里亚洛法地区的感染人数已连续第三周下降，据观察员报告是因采取了疾病防控措施。 病毒感染者中有443名医务人员，其中244人死亡。WHO表示正在进行广泛调查，以查明是何原因导致如此多的人感染病毒。 联合国制定了70-70-60计划以组织疫情扩散，其中包括对至少70%的病例进行隔离，安全埋葬至少70%的12月1日前死亡的病例，计划在60天内执行完成。预计到2015年1月1日的90天期限时完成100%。