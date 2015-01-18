奥巴马即将访印 新德里加装1.5万摄像头

哈通社阿斯塔纳1月18日电，据中新社报道，美国总统奥巴马将于本月25日至27日访问印度，期间将作为主宾出席印度共和国日庆祝活动。据报道，新德里近日已加强安保措施，其中包括在主要道路和公众场所加装1.5万个监控摄像头，同时增加部署大量安保人员。

通过此访，奥巴马将成为首位受邀参加印度共和国日庆典的美国总统，也将是首个在任内两次访印的美国总统。在为期3天的访问中，奥巴马除会见印度高层、出席庆典活动外，还计划到访距离新德里约200公里的泰姬陵。 印度媒体指出，作为共和国日庆典会场，新德里印度门广场将在24日之前采取管制措施，军队和警方将在主要场所附近部署狙击手，全市安保人员将达到8万人。 至于加装1.5万个闭路电视摄像头一事，印度官员指出，奥巴马访印期间所途经的道路，都会受到闭路电视监控。安保人员对部分地区下水管道也会进行安全检查。 但此事也引起舆论争议，新德里高等法院质疑说，为什么政府为了保护一位外国总统可以这么做，"而如果是为了印度人民的安全，你们可以拖上几个月甚至几年(安装摄像头)。"当地媒体建议，在奥巴马访问之后保留加装的摄像头，可以帮助打击性侵等街头犯罪。 此外，《今日印度》报道说，为保障奥巴马此访安全，美方将派出至少300名特勤人员，一些安保人员目前已抵达新德里，与印方保持密切沟通。美方提出，奥巴马从新德里前往泰姬陵当天，高速公路沿途的饭馆、酒店等必需关闭，以防恐怖分子发起袭击。 近期，印度航空公司曾接到劫机威胁电话，当地媒体称武装分子也可能对学校等目标发起袭击，这些信息在奥巴马到访之前显得尤为敏感。对此，印度国防部长帕里卡尔回应说："我们已经做好了防备措施。" 帕里卡尔表示："在奥巴马访问之前，一些恐怖分子企图制造事端引起关注，我们对此已经采取了预防措施。"印度官方指出，该国军方近日曾在印控克什米尔地区击毙5名恐怖分子。