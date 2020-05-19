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    新冠肺炎：阿拉木图市新增1例死亡病例 累计确诊6751例

    09:14, 19 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 哈萨克斯坦因新冠肺炎（COVID-19）导致的死亡人数增至35人。

    根据哈萨克斯坦新冠疫情信息官方平台统计，5月18日哈萨克斯坦单日新增确诊病例311例，增长率4.8%。

    新增确诊病例地区分布数字（增长率）:

    努尔苏丹市 – 36 (2,9%)

    阿拉木图市 – 24 (1,3%)

    奇姆肯特市 – 31 (7,6%)

    阿特劳州 – 142 (22,6%)

    库斯塔奈州 – 19 (24,1%)

    突厥斯坦州 – 18 (8,2%)

    阿克莫拉州 – 8 (6,3%)

    卡拉干达州 – 13 (5,2%)

    北哈州 – 1 (2,6%)

    西哈州 – 6 (1,9%)

    克孜勒奥尔达州 – 4 (1,6%)

    阿拉木图州 – 3 (1,4%)

    江布尔州 – 3 (1,5%)

    巴甫洛达尔州 – 2 (1,2%)

    曼格斯套州 – 1 (0,6%)

    值得一提的是，当天单日新增康复病例 213 人。

    此外，阿拉木图市新增一例死亡病例。

    截至发稿时，全国累计确诊新冠肺炎病例6751例，其中3469人康复出院，累计死亡35人。

    目前尚有3247人住院接受诊治。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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