中国陕西省上半年对中亚出口超1亿 同比下降68.8%

哈通社阿斯塔纳8月11日电，据中国媒体报道，中国西安市海关统计显示，今年上半年中国陕西省对中亚地区出口1.08亿元人民币，较去年同期下降68.8%；同期自中亚地区无进口。出口下降的主要原因是对中亚地区的货车出口大幅减少。

消息称，据西安海关统计，中国陕西省出口东亚的产品以货车、苹果、鞋等为主。其中，货车出口2437万元，下降86.1%；鲜苹果1189万元，下降31.4%；鞋520万元，增长2.5倍；工业缝纫机238万元，增长30.8%；药材214万元，而在去年同期，陕西药材并无出口至中亚。

据介绍，陕西省对中亚出口产品以哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦出口为主。其中，对哈萨克斯坦出口5137万元，下降64.9%；乌兹别克斯坦3675万元，下降79.7%；塔吉克斯坦1269万元，下降2.3%；吉尔吉斯斯坦347万元，增长0.2%；土库曼斯坦323万元，增长2.6倍。

上半年陕西省对中亚地区贸易，一般贸易出口占主导，外贸主体数量增加。其中，一般贸易出口1.07亿元，下降60%；对外承包工程出口货物30万元，下降99.6%。上半年对中亚地区有进出口记录的陕西企业68家，较去年同期增加17家。

据悉，该省对中亚有进出口业务的企业中，私营、外资企业出口增长，国有企业下降。私营企业出口6367万元，增长43.3%，占同期陕西省对中亚地区出口总值的59%；国有企业对中亚地区出口3494万元，下降88.3%，占32.4%；外 资企业出口890万元，增长1.9倍。据西安海关相关工作人员介绍，陕西出口中亚地区货物大多通过新疆口岸利用火车或汽车运输出境。其中，铁路运输方式出口 5185万元，下降41.1%；公路运输方式出口5145万元，下降79.6%，以上两种运输方式合计占同期陕西对中亚地区出口货值的95.6%。此外，空运 运输方式出口347万元，增长52.9%。

报道称，目前，陕西对中亚地区贸易存在的制约因素，一是长期以来，陕西对中亚地区贸易以出口为主，自中亚进口主要为棉花、矿产品等资源性商品，进口值较小，且从去年至今年上半年无进口。进口不足降低了双方贸易的积极性和活跃度，也导致开通运行的"长安号"国际货运班列回程货源组织困难，增加了对中亚地区贸易的物流运输成本。二是俄白哈关税同盟发布了多项汽车技术性贸易措施，导致三国进口商减少了对中国产汽车的进口。此外，经济疲软及货币汇率的调整致中亚市场购买力下降，也是造成对中亚地区汽车出口下滑的重要因素。汽车是陕西对中亚地区出口的主要商品之一，2013年重型卡车出口占到同期陕西省对中亚出口值的近一半，汽车出口受阻直接影响双方贸易规模的进一步增长。此外，丝绸之路沿线多条国际货运班列同线，容易出现同质化竞争。