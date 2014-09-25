1-8月中亚五国向中国进口货物增长明显

哈通社阿斯塔纳9月25日电，据新华网24日消息，随着中国与中亚五国及俄罗斯贸易往来需求不断增大。据中国新疆霍尔果斯海关统计，1-8月经霍尔果斯区域进出口货运量1411.3万吨，较去年同期增加4.5%；其中进口1352.65万吨，增加6.1%，进口贸易额68.27亿美元，增长5.2%。

消息称，霍尔果斯作为"丝绸之路经济带"上最年轻城市，充分借助亚欧大陆桥这个平台加强与中亚五国及俄罗斯的交流，开展多种贸易往来业务。霍尔果斯竞天贸易有限公司总经理冀耀山说，霍尔果斯口岸是新疆最大的公路运输口岸，从往年来说，也是最大的公路运输出口口岸，公路运输的货量是全新疆疆最大的，贸易额和进出口货运量都比较大。

霍尔果斯海关综合业务科科长曹爱君说，霍尔果斯进口量的增加主要是由于是中国国内需求不断的增加，进口的主要商品是中亚天然气、甘草和动物皮毛，中国海关为了促进新疆对外贸易的发展，在加强监管的同时，不断的提升服务水平，确保货物和车辆快速验放。

消息还称，霍尔果斯经济开发区是中国贸易进出口中亚的重要通道。哈俄白关税同盟实施后，新疆通过中亚向俄罗斯以及中东欧国家进出口货物前景广阔。良好的贸易环境，优惠的外贸政策，使霍尔果斯成为中国进出口商品"走西口"的重要集散地。