哈萨克斯坦在华机构参加义卖活动捐款1.8万元

哈通社/北京/10月30日 - 据哈通社驻北京记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦驻华大使馆、哈国有企业代表、在华留学生参加了10月29日在北京工人体育场举办的第九届"大爱无国界"国际义卖活动。活动中，哈萨克斯坦共筹集人民币18000元。据了解，这笔款项将捐给中国云南省的农村地区，以发展当地的卫生事业。

约100个驻华使馆及国际组织驻华机构代表参加了展会。



哈萨克斯坦展位在义卖活动期间作为义卖品出售的商品除旅游纪念品和各类国产糖果、手工艺品外，还有哈萨克斯坦驻华大使夫人及国有企业员工精心准备的各类哈萨克民族风味美食。精美的哈萨克斯坦商品和食物受到了与会人士的欢迎和称赞。





中国外交部部长王毅和其夫人钱伟，以及中国副外长张业遂访问了哈萨克斯坦展位，并受到了驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫夫妇的欢迎和招待。





"大爱无国界"国际义卖活动始于2009年，由外长夫人发起，迄今为止，义卖活动已连续举办八届，筹得善款2200万余元，资助了中国云南省、甘肃省、河南省、贵州省等贫困地区的百姓及公益项目。



哈萨克斯坦驻华使馆连续多年参加这一爱心义卖活动，是捐助款项最多的几个参与者之一。





















【编译：木合塔尔·木拉提】