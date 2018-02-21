劳动和社会保障部副部长：1.8万人通过电子劳务市场得到就业机会

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部副部长努尔詹•阿勒塔耶夫21日表示，1.8万人通过电子劳务市场得到就业机会。

"帮助企业和求职者之间快速建立联系的基础设施，将在当今社会起到重要的作用。数字化时代，它应在移动端成为向求职者提供就业机遇的在线平台。目前在电子劳务市场注册的哈萨克斯坦企业数达到了1.4万家，公司们将开通各自的主页并发布聘用信息。此外，共有4.9万名求职者注册了该平台。平台自今年1月起，开始在哈萨克斯坦各地区运营。截止目前，共有1.8万人通过该平台得到了就业机会。" 阿勒塔耶夫说。



据他透露，目前哈萨克斯坦劳务市场渐渐出现正面趋势，而人口就业率也在不断上升。相应的，失业率也在下降。



阿勒塔耶夫表示，平台统计数据显示，南哈州求职人员数最高，共有1.5万人注册简历。阿克莫拉州、阿特劳州以及曼格斯套州求职人员数为最低，注册人数平均仅为2000人。求职人员专业主要涉及建筑、教育以及科学等领域。此外，大部分求职人员都在阿拉木图市和阿斯塔纳市注册。



据他透露，每年共有220万人更换工作，其中包括首次就业的员工。此外，约有170万人自主就业。



值得一提的是，2017年，enbek.kz电子劳务市场作为阿斯塔纳、阿拉木图、巴弗洛达尔以及奇姆肯特等城市各大就业中心的大型项目正式启动。2018年年初，正式开始在全国各地区运营。自年初，该平台点击总量达到了7万次。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】