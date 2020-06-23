哈国新冠肺炎累计确诊人数超过1.8万
08:11, 23 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 昨日新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例499例，累计确诊病例达到18231例。
据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月23日8时，哈国较前一天8时 新增 499例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅 2.8% ，累计确诊 18231例 。
各地区22日新增（增幅）数据：
奇姆肯特市 - 61 (4,7%)
努尔苏丹市 - 59 (1,8%)
卡拉干达州 - 53 (2,8%)
阿拉木图市 - 39 (1,2%)
阿特劳州 - 35 (2,4%)
库斯塔奈州 - 33 (10,2%)
东哈州 - 31 (7,2%)
西哈州 - 29 (2,5%)
阿克托别州 - 25 (4,0%)
突厥斯坦州 - 22 (3,7%)
北哈州 - 21 (9,3%)
阿克莫拉州 - 21 (6,4%)
巴甫洛达尔州 - 21 (4,2%)
克孜勒奥尔达州 - 17 (3,1%)
江布尔州 -16 (2,7%)
阿拉木图州 - 14 (2,4%)
曼格斯套州 - 2 (0,5%)
22日全国共有261名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11158人。
22日晚，哈萨克斯坦新增7例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。
死亡病例分别来自：
·努尔苏丹市 6例 （4名男性和2名女性）；
·库斯塔奈州 1例 （1名男性）。
死因鉴定委员会确认COVID-19是导致这上述患者病逝的原因。这使得全国累计新冠死亡病例总数达到127例。
【编译：木合塔尔·木拉提】