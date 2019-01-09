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    1月9日，哈通社简报

    08:06, 09 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 哈通社为各位读者总结1月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    1月9日，星期三

    1月9日是阳历一年中的第9天，离全年的结束还有356（闰年则还有357）。

    世界各国/地区节日

    塞族共和国日 1991年1月9日，波黑塞族领导人宣布单独成立"波黑塞尔维亚人民共和国" 。1992年2月举行全民投票以寻求独立。1992年3月初，全民公决赞成波黑共和国独立，但该共和国中的塞族人进行了抵制。波黑塞族人随即在塞尔维亚的支持下以武力方式寻求加入塞尔维亚，内战爆发。1992年4月6日，波黑塞族人"议会"宣布"塞尔维亚共和国"独立。1992年4月爆发了旷日持久的波黑战争。1992年5月22日，联合国接纳波黑共和国为正式成员国。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1960年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国政府命令，阿拉木图艺术和纪实电影工作室正式改名为"哈萨克电影制片厂"。

    1992年 哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局《伊玛尼报》首刊发布。

    1993年 根据总统令，哈萨克斯坦驻德国、驻伊朗、驻法国、驻阿塞拜疆、驻亚美尼亚、驻白俄罗斯、驻格鲁吉亚、驻吉尔吉斯斯坦、驻摩尔多瓦、驻土库曼斯坦、驻乌兹别克斯坦、驻乌克兰以及驻俄罗斯大使馆正式开馆。

    2008年 哈萨克斯坦驻法国大使馆支持下，法国马恩河畔诺让市举行穆斯塔法•朔海纪念碑揭幕仪式。

    2012年 迪恩穆哈梅特•阿赫梅特吾勒•库纳耶夫诞辰100周年纪念硬币正式发行。

    2012年 哈萨克斯坦电子政府正式开始接受电子申请注册新生儿手续。

    2018年 阿斯塔纳航空公司推出空中网络服务。

    2018年 哈萨克斯坦拳王戈洛夫金被评为世界拳击理事"年度最佳拳手"。

    【编译：冰山】

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