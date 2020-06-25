哈萨克斯坦新冠累计确诊人数超过1.9万人
08:10, 25 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 24日哈全国新增2019冠状病毒病（COVID-19）确诊患者520人，单日增幅2.8%。
据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月25日8时，哈国较前一天8时 新增 520例 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.8% ，累计确诊 19285例 。
各地区24日新增病例（单日增幅）数据：
努尔苏丹市 - 62 (1,8%)
阿拉木图市 - 60 (1,7%)
东哈州 - 48 (9,5%)
西哈州 - 46 (3,8%)
奇姆肯特市 - 42 (3,0%)
卡拉干达州 - 41 (2,1%)
突厥斯坦州 - 41 (6,3%)
巴甫洛达尔州 - 33 (6,2%)
库斯塔奈州 - 26 (7,0%)
阿克莫拉州 - 23 (6,3%)
阿克托别州 - 22 (3,3%)
阿特劳州 - 20 (1,3%)
北哈州 - 16 (5,9%)
克孜勒奥尔达州 - 12 (2,1%)
江布尔州 - 11 (1,8%)
阿拉木图州 - 10 (1,6%)
曼格斯套州 - 7 (1,6%)
24日全国共有368名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11882人。
24日晚，克孜勒奥尔达州通报2例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。
消息称，死者为1956年出生的男性和1960年出生的女性。
据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。
截至6月24日23时，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达 136 人。
【编译：木合塔尔·木拉提】