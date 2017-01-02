上百万手机1日起无法使用Whatsapp

哈通社阿斯塔纳 -- 随着科技的进步，多架旧款手机即将被"淘汰"。从今天起，手机通讯应用程序Whatsapp将终止仍在使用旧操作系统的手机的服务。预计全球上百万人会受影响。

据《每日邮报》报道，全球有超过 10亿人使用Whatsapp手机应用程序。Whatsapp公司较早前宣布，将在2016年底前终止对仍在使用旧操作系统的手机的服务。

受影响的包括使用iPhone 3GS和微软手机7的用户。将被新科技淘汰的操作系统包括安卓(Android)2.1 、2.2和iOS 6。到了2017年6月，BlackBerry手机、诺基亚S40和Symbian S60 也将无法使用Whatsapp应用程序。这项更动预计将会影响全球上百万名用户。

Whatsapp公司通过公司的博客表示，较旧的手机平台将无法迎合Whatsapp所陆续推出的新功能。

公司是在庆祝7周年时公布这项消息，并表示："展望接下来七年，我们要将我们的产品专著在多数人使用的手机平台。"

许多仍在使用这些操作系统的手机用户将会被迫更新手机的操作系统，或是购买新的手机。

公众可以通过手机设置栏检查手机所使用的操作系统，查看自己是否会受影响。



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