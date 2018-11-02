10月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.4%

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据国家经济部统计委员会消息，2018年9月哈萨克斯坦的通货膨胀率环比为0.4%，较2017年12月为3.7%。

据统计，上个月哈萨克斯坦食品价格上涨0.3%，非食品商品价格上涨0.7%，对居民提供的收费服务费用下降0.2%。

截止11月1日，国内食品价格上涨2.6%，非食品商品价格上涨5.1%，服务费用上涨3.5%。

统计数据显示，今年1-10月期间，糖价格上涨20.9%、奶酪上涨10.6%、灌装牛奶上涨9.4%、马肉上涨9.4%、黄油上涨7.4%、猪肉上涨5.8%、牛肉上涨5.3%、羊肉上涨5.1%。而大蒜价格则下降37.2%、甜椒下降36.1、土豆下降28%、胡萝卜下降24.1、荞麦下降21.2%。

此外，汽车和建材价格上涨6.3%、服装和鞋类上涨6.1%、医药产品上涨6%、生活用品价格上涨5.9%、办公用品上涨5.7%。

柴油价格上涨20%、石煤上涨6.8%、桶装液化天然气上涨6%，而汽油价格下降2.7%。。

另外，有线电视服务价格上涨11.4%、法律服务和汽车保险上涨6%、医疗服务上涨5.5%，而机票价格上涨15.6%、火车票价上涨8.1%、长途客车价格上涨3.1。

【编译：冰山】