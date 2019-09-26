10月1日起乌兹别克斯坦ATM机将停止提取现金外币

哈通社/努尔-苏丹/9月26日 —— 据丝路新观察网消息，乌兹别克斯坦丝绸之路银行（Ipak Yuli Bank）日前宣布，从今年10月1日起，该国自动取款机将停止提取现金外币。

银行声明称：“特此提醒，乌兹别克斯坦居民可在丝绸之路银行各分行柜台，从国际银行卡中自由提取现金外币。同时，从今年10月1日起，本行所有服务于国际支付系统（包括VISA、万事达和银联）银行卡的ATM机，将仅能使用国际银行卡（包括由丝绸之路银行发行的卡片）以本币苏姆取现。”

事实上， 从9月24日开始，一些ATM机开始仅能提取苏姆现金。同时，ATM机继续接受美元纸币存款，用于换汇、给银行发行的国际银行卡进行充值。

“从10月1日起，居民在国内所有ATM机上提取美元现金，只能以上述方式进行，不仅是本行。非居民仅能以本币取现。目前，我行已开始重新配置ATM机软件。”丝绸之路银行消息称。

Kun.uz网站援引乌中央银行消息人士的话报道，采取此类措施的首要目的是打击犯罪收益合法化。

“在任何正常国家，甚至在邻国，也只能通过ATM机提取本国货币。央行确实已向国内所有银行发出指示。乌公民将无法从ATM机上提取现金外币，但可以通过出示护照，在银行柜台进行此操作。”央行代表指出。

Kun.uz网站试图联系了其他银行，如资本银行（Kapitalbank）、时代银行（DavrBank）、通信银行（Alokabank）。但这些银行均表示，目前并未掌握有关新规的信息。特别是，通信银行指出，没有收到任何有关取现限制的信息。