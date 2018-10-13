10月13日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 -- 哈通社为各位读者总结10月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月13日，星期五

10月13日是阳历一年中的第286天，离全年的结束还有79（闰年则还有80）。

世界各国/地区节日：

国际减灾日 联合国大会于1989年12月22日通过44/236号决议，指定10月的第二个星期三为减少自然灾害国际日。并借此在全球倡导减少自然灾害的文化，包括灾害防止、减轻和备战。2009年，联合国大会通过决议改为每年10月13日。

阿塞拜疆铁路工人日 在阿塞拜疆总统2005年批准下，10月13日为阿塞拜疆铁路工人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1929年 无线广播首次在哈萨克斯坦北部播出。现北哈州无线调频信号覆盖所有地区，甚至俄罗斯边境地区也能接收到。

1995年 哈萨克斯坦糖尿病协会成立，并于1996年加入国际糖尿病联合会。目前，国际糖尿病联合会拥有176名成员国。

1998年 纳扎尔巴耶夫总统批准《关于进一步改革哈萨克斯坦国家机构》决议。

1999年 根据总统令，哈萨克斯坦能源、工业与贸易部原子能委员会成立。2001年1月25日，根据政府决议，以哈萨克斯坦能源和矿产资源部核能委员会重新成立。

2009年 阿里法拉比国立大学举行建校75周年庆祝活动。活动中，向纳扎尔巴耶夫总统授予"黄金"勋章。

2014年 哈萨克斯坦同多哥共和国正式建立外交关系。

【编译：冰山】