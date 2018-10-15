10月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月15日 -- 哈通社为各位读者总结10月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月15日，星期一

10月15日是阳历一年中的第288天，离全年的结束还有77（闰年则还有78）。

世界各国/地区节日：

世界农村妇女日 1996年联合国确定每年的10月15日为"世界农村妇女日" (World Rural Women's Day) 。在每年的10月15日这一天，人们都要举行活动纪念这个日子，目的是让更多的人认识到农村妇女在实现粮食安全和可持续发展战略中的地位以及所发挥的重要作用。

世界洗手日是一项运动，目的旨在呼吁全世界人民利用肥皂洗手作为一个预防感染疾病的重要方法。2008年是联合国大会订立的国际环境卫生年，健康促进组织PPPHW发起第一届世界洗手日倡议，号召全世界各国在2008年10月15日开展洗手活动。 此前，世界卫生组织曾把2005年10月13日设为"国际洗手日"。

国际盲人节 1984年，在沙特阿拉伯首都利雅德召开的世界盲人联盟成立大会上，确定每年的10月15日为"国际盲人节（White Cane Safety Day）"。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦央行发行联合国60周年纪念邮票。

2009年 哈萨克斯坦当选教科文组织执行委员会成员。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦政府与塔吉克斯坦政府之间无偿军事援助的协议》。

2010年 哈萨克斯坦驻韩国特命全权大使别尔达利耶夫荣获蔚山广域市"荣誉公民"称号。

2015年 阿拉木图市举行首届哈萨克斯坦媒体大会。

2015年 阿斯塔纳国际金融中心与美国纳斯达克股票交易所签署合作备忘录。

【编译：冰山】