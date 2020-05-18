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    五月10~17日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计

    07:55, 18 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，从5月10日19:00时至5月17日00:00时为止，哈境内新增确诊病历1081例，新增康复病例1079例，新增死亡病例3例。

    新冠病毒感染人数在过去7天的平均增长率为3.0%。

    5月10~17日期间，新增确诊人数增幅最大的地区为：

    ·阿特劳州-243

    ·阿拉木图市-224

    ·努尔苏丹市-165

    ·奇姆肯特市-111

    ·西哈州-66

    7天中增幅最小的地区为：

    ·北哈州-2

    ·东哈州-7

    ·巴甫洛达尔州-8

    ·阿克莫拉州-16

    ·克孜勒奥尔达州-16

    截至5月17日00:00时：

    根据统计，截至5月17日0时，哈萨克斯坦全境尚有3143名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计2980人治愈出院。

    截至目前累计有34人因新冠病毒导致的疾病死亡。

    在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：

    ·阿拉木图市-718（24.1％）

    ·努尔苏丹市-578（19.4％）

    ·克孜勒奥尔达州-200（6.7％）

    ·奇姆肯特城-180（6.0％）

    ·阿特劳州-153（5.1％）

    目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：

    ·阿拉木图市-1075

    ·努尔苏丹市-648

    ·阿特劳州-388

    ·西哈州-173

    ·奇姆肯特市-158

    仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：

    ·北哈州-7

    ·阿克莫拉州-25

    ·东哈州-33

    ·库斯塔奈州-37

    ·巴甫洛达尔州-42

    康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：

    ·克孜勒奥尔达州-81.6％

    ·北哈州-80.6％

    ·阿克莫拉州-76.8％

    ·突厥斯坦州-64.0％

    ·阿克托别州-61.8％


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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