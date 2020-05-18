五月10~17日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，从5月10日19:00时至5月17日00:00时为止，哈境内新增确诊病历1081例，新增康复病例1079例，新增死亡病例3例。

新冠病毒感染人数在过去7天的平均增长率为3.0%。

5月10~17日期间，新增确诊人数增幅最大的地区为：

·阿特劳州-243

·阿拉木图市-224

·努尔苏丹市-165

·奇姆肯特市-111

·西哈州-66

7天中增幅最小的地区为：

·北哈州-2

·东哈州-7

·巴甫洛达尔州-8

·阿克莫拉州-16

·克孜勒奥尔达州-16

截至5月17日00:00时：

根据统计，截至5月17日0时，哈萨克斯坦全境尚有3143名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计2980人治愈出院。

截至目前累计有34人因新冠病毒导致的疾病死亡。

在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：

·阿拉木图市-718（24.1％）

·努尔苏丹市-578（19.4％）

·克孜勒奥尔达州-200（6.7％）

·奇姆肯特城-180（6.0％）

·阿特劳州-153（5.1％）

目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：

·阿拉木图市-1075

·努尔苏丹市-648

·阿特劳州-388

·西哈州-173

·奇姆肯特市-158

仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：

·北哈州-7

·阿克莫拉州-25

·东哈州-33

·库斯塔奈州-37

·巴甫洛达尔州-42

康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：

·克孜勒奥尔达州-81.6％

·北哈州-80.6％

·阿克莫拉州-76.8％

·突厥斯坦州-64.0％

·阿克托别州-61.8％





【编译：木合塔尔·木拉提】