五月10~17日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计
07:55, 18 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，从5月10日19:00时至5月17日00:00时为止，哈境内新增确诊病历1081例，新增康复病例1079例，新增死亡病例3例。
新冠病毒感染人数在过去7天的平均增长率为3.0%。
5月10~17日期间，新增确诊人数增幅最大的地区为：
·阿特劳州-243
·阿拉木图市-224
·努尔苏丹市-165
·奇姆肯特市-111
·西哈州-66
7天中增幅最小的地区为：
·北哈州-2
·东哈州-7
·巴甫洛达尔州-8
·阿克莫拉州-16
·克孜勒奥尔达州-16
截至5月17日00:00时：
根据统计，截至5月17日0时，哈萨克斯坦全境尚有3143名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计2980人治愈出院。
截至目前累计有34人因新冠病毒导致的疾病死亡。
在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：
·阿拉木图市-718（24.1％）
·努尔苏丹市-578（19.4％）
·克孜勒奥尔达州-200（6.7％）
·奇姆肯特城-180（6.0％）
·阿特劳州-153（5.1％）
目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：
·阿拉木图市-1075
·努尔苏丹市-648
·阿特劳州-388
·西哈州-173
·奇姆肯特市-158
仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：
·北哈州-7
·阿克莫拉州-25
·东哈州-33
·库斯塔奈州-37
·巴甫洛达尔州-42
康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：
·克孜勒奥尔达州-81.6％
·北哈州-80.6％
·阿克莫拉州-76.8％
·突厥斯坦州-64.0％
·阿克托别州-61.8％
【编译：木合塔尔·木拉提】