10月17日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 哈通社为各位读者总结10月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月17日，星期三

10月17日是阳历一年中的第290天，离全年的结束还有75（闰年则还有76）。

世界各国/地区节日：

国际消除贫困日 国际消除贫困日亦称国际灭贫日或国际消贫日。联合国于1992年12月22日通过47/196决议，将1993年起把每年10月17日定为国际灭贫日，用以唤起世界各国对因制裁、各种歧视与财富集中化引致的全球贫富悬殊族群、国家与社会阶层的注意、检讨与援助。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1981年 阿拉木图市第100万位居民诞生。

2005年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦有效利用土地资源以及油田开发的相关法律进行修改和补充》的法案。

2007年 哈萨克斯坦驻中国大使馆在北京举行的哈萨克斯坦文化日框架下展示了关于哈萨克斯坦历史的艺术插图杂志。

2011年 阿拉木图市庆祝独立20周年举行了"穆赫塔尔·阿吾耶佐夫和哈萨克斯坦"为主题的会议。会议旨在宣传阿吾耶佐夫的著名文学作品。

2014年 阿拉木图市举行了第二届"AlmatyInvest 2014"国际投资论坛。

2016年 哈萨克斯坦驻斯洛文尼亚共和国马里博尔市荣誉领事馆举行开馆仪式。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统签署批准《关于批准<独立国家联合体和平利用太空公约>法案》。

2017年 阿拉木图市举行"阿拉什奥尔达"100周年纪念活动。

【编译：冰山】