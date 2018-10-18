10月18日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 -- 哈通社为各位读者总结10月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月18日，星期四

10月18日是阳历一年中的第291天，离全年的结束还有74（闰年则还有75）。

世界各国/地区节日：

精神文明协调日 1992年10月哈萨克斯坦前首都阿拉木图市举行了第一届世界精神文明大会。参与大会的各代表决定每年10月18日为精神文明协调日。该节日旨在禁止世界发生冲突，并寻求和平。自1992年起，哈萨克斯坦将这一天当作节日来庆祝。

阿塞拜疆独立日 阿塞拜疆共和国位于外高加索东部，东临里海，南接伊朗，西边和亚美尼亚、土耳其及格鲁吉亚为邻，北界俄罗斯。首都-巴库市，语言-阿塞拜疆语，货币-马纳特。哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年建立外交关系。

领带日 2008年，克罗地亚议会宣布，每年的10月18日为"领带日"。17世纪中叶，在法国服役的克罗地亚士兵都系着一条鲜艳的领巾。据称，这一方面是为了便于士兵相互辨认，另一方面领巾是出征前由母亲或妻子为他们系上，象征亲人团圆。领巾配饰被认为是现代领带的起源，克罗地亚也因此被称为"领带的故乡"。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1923年 北哈州国家档案局成立。

1992年 阿拉木图市举行了第一届世界精神文明大会。来自美国、英国、德国、意大利、奥地利、印度以及独联体国家的世界宗教运动代表、著名精神领袖、科学家、作家以及教育和文化功勋人士出席本次大会。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统出席在土耳其举行的第二届突厥国家首脑会议。

1997年 阿拉木图市"3月8日"街被重新以哈萨克著名作曲家沙姆舍·哈勒达亚科夫的名字命名。

2007年 国家自行车队奥运会培训中心在塔勒德库尔干市成立。

2011年 哈萨克斯坦央行发布面值500坚戈的"哈萨克斯坦民族传统，传统民族运动"以及面值50坚戈的"阿肯弹唱"纪念硬币。纪念硬币均依照精制硬币（proof）标准制作。

2011年 独联体政府首脑（总理）理事会例行会议在圣彼得堡举行。

2011年 上合组织成员国最高法院院长会议在乌兹别克斯坦塔什干举行。

2016年 中国首都北京市举行了哈萨克斯坦商品展。

2017年 阿曼对哈萨克斯坦公民简化签证制度。

【编译：冰山】