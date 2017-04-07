大摩：雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的"非首都"功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在该份报告中认为，雄安的主要职能是承接北京的"非首都"功能，促进京津冀平衡发展，估算北京当前有452万人口和职工属于这类领域。



报告预计，中国未来会用行政和市场两只手来引导转移，包括规划央企、大学的迁移，和通过税收政策、保障房政策、基建配套来增加新区的吸引力。雄安也有望成为一些改革措施的先锋，包括房地产政策、税改、环保等。



雄安目前的人均资本存量（capital stock per capita） 约为8万元人民币，预计未来会通过资本投入和建设，逐步提升到与北京可比的人均水平（36万人民币），从而承接流入的企业、单位和人口。



报告基于对迁移和建设进度的不同假设，基准情形下，预计15年后雄安总人口将从2016年的110万人达到540万人，累计总投资达2万亿元。这将对全国投资增速带来每年0.33个百分点的提振，拉动全国GDP增速0.13-0.19个百分点。在乐观情形下，雄安人口可能在10年内达到670万，累计总投资达2.4万亿，提振每年全国投资增速0.63个百分点。



既使在偏保守的情形下，即20年后雄安总人口达到340万，那每年对投资和GDP增速的贡献亦会分别达到0.15个百分点和0.06-0.08个百分点。



中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。