田吉兹油田10月向里海管道财团输送石油200万吨

哈通社/莫斯科/11月2日 -- 据里海管道财团消息，至2018年10月财团海运枢纽的石油总量为5112867吨（40 343 876桶）。

其中，来自田吉兹油田的石油2075707吨，来自卡拉恰甘纳克油田的石油781292吨，来自卡沙甘油田的石油414477吨，以及来自其他油田的石油239433吨。



10月份俄罗斯托运人通过输油系统出口石油601958吨。



里海管道财团海运枢纽1-10月共装载456艘邮轮，其中10月份发出的邮轮共48艘。



里海管道财团主要从事管道建设并实现哈萨克斯坦石油经俄罗斯的出口，经营总长1500公里、连接哈萨克斯坦西部油田和俄黑海沿岸港口的田吉兹-新罗西斯克石油管道。



里海管道财团的股份持有比例分别为俄罗斯-24%股份，哈萨克斯坦国家石油天然气公司-19%股份、美国雪佛龙公司-15%、LukArco-12.5%、美孚石油公司-7.5%、俄罗斯石油-7.5%、里海管道财团公司-7%、BG海外控股-2%、埃尼公司-2%、哈萨克斯坦管道创投-1.75%以及Oryx-1.75%。



【编译：木合塔尔·木拉提】