中国新疆与土耳其贸易额10年增长20多倍

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据天山网报道，9月2日，在中国新疆国际会展中心4号馆土耳其馆，举行了土耳其馆开馆仪式。

土耳其经济部副部长阿德南•伊德里姆与中国-亚欧博览会秘书处秘书长李静援共同为土耳其馆剪彩。随后，中国-土耳其商贸投资合作论坛开始。 据中国海关统计，2013年中土双边贸易额达222亿美元，同比增长16.3%。中国成为土耳其第3大贸易伙伴、第2大进口来源国和重要出口市场。 数据显示，2013年中国新疆与土耳其进出口贸易总额达到10605万美元，增长121%，其中出口总额达到7370万美元，增长221%，进口总额达到3236美元，增长29.4%。 据介绍，在过去十年里，新疆同土耳其的贸易总额从几十万美元，增加到上千万美元，增长了20多倍。土耳其在新疆投资的项目累计已达10个，协议投资额731万美元。2014年成功组织开行了乌鲁木齐-阿拉木图国际货运五定班列、新疆至土耳其梅尔辛港的西行国际货运班列。 土耳其经济部副部长阿德南•伊德里姆表示，希望土耳其企业家潜力应该在中国更好推广，也希望中国企业也开始了解土耳其的潜力。"到2023年，土耳其共和国100周年，土耳其出口将要达到5000亿美元、人均收入要达到2500亿美元目标，为达到这个目标，制定交通方面将投入1100亿美元、能源方面投入1140亿美元的投资计划，中国投资家来土耳其投资会有一个良好的投资环境的法律支持。"阿德南•伊德里姆说，"中铁集团已找到很好机会，在土耳其至伊斯坦布尔的高铁工程，其他中国大的设施建设承包商也在土耳其进行很多工程。"

阿德南•伊德里姆邀约中国企业向土方投资，"在9月第二周，厦门、上海、杭州、南京要举办推广会，11月最后一周，在哈尔滨、青岛、大连、天津、北京推广会议。希望中国企业也参加，中国企业也能分享到商机。中国金融机构也可在伊斯坦布尔投资。不光在土耳其可合作，也可以在土耳其周边国家投资。" 据了解，2012年土耳其新推出促进投资政策，2013年已对500亿美元投资提供优惠政策。土耳其鼓励投资计划为2012年1月1日起进行的投资项目有效，作为独特与创新的范围内，战略性投资也加入了鼓励投资计划。鼓励投资内容为，免征增值税、海关免税、减税、员工社会保险费企业部分鼓励、减所得税鼓励、员工社会保险费员工部分鼓励、利息鼓励、土地分配、增值税退。 土耳其12项大规模投资鼓励计划有，石油产品、化工产品、港口与港口服务、汽车OEM、汽车供应业、铁路与有轨电车与/或电车、管道运输服务、电子产品、医用，高精度与光学设备、制药产品、航空器与航天器与/或零件、机械、综合金属制品。 土耳其制定的优先投资鼓励为，在文化与旅游保护发展区内旅游投资；矿业投资；铁路与海上运输投资；起码2千万土耳其里拉的生物技术和肿瘤科制药、血液产品与国防工业投资；汽车，航天或国防工业用的风洞类似的实验设施；起码5万平方米的国际展览馆建设投资；学龄前，小，中，高中学校投资；针对土耳其科学、工业与科技部，土耳其国家科学技术研究委员会或者小型和中型企业发展组织鼓励范围内设计和研发产品生产的投资。