10月21日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 -- 哈通社为各位读者总结10月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月21日，星期六



塞尔维亚二战牺牲者纪念日

每年的10月21日塞尔维亚将为二战时期牺牲的烈士、纳粹屠杀的死难者以及大饥荒牺牲者举行追悼。



英国苹果日

英国Common Ground慈善组织1990年首次提出举办该节日。首次在伦敦科文特花园庆祝。



印度警察纪念日

1960年印度政府宣布每年10月21日为警察纪念日，该节日是为了纪念1959年遭到杀害的印度警察而设立。2012年开始正式在全国范围内得到广泛关注。





这一天在哈萨克斯坦历史上



1868年 阿克莫拉州正式成立。阿克莫拉州范围包括，阔克谢套县、阿特巴萨尔县、阿克莫拉县以及位于鄂木斯克和彼得罗巴甫洛夫斯克市的西伯利亚哥萨克士兵第1、5、6团。



1930年 哈萨克斯坦两所历史悠久的高等学府 - 阿拉木图兽医学院和哈萨克农业学院联合成立哈萨克国立农业大学。高等学院为国家培养出近10万名专业人员，其毕业生为国家农业、科学以及教育等领域发展做出了各自的贡献。



1996年 突厥国家元首在乌兹别克斯坦塔什干市举行了会谈。



1997年 根据总统令，哈萨克斯坦最高纪律委员会成立。



2004年 塞梅市《若扎》有限公司制造出世界最大袜子。该袜子长-106厘米，高178厘米，重16.5公斤。



2005年 纳扎尔巴耶夫签署总统令，批准召开哈萨克斯坦民族和睦大会第11次会议。



2011年 卡拉干达举行了哈萨克斯坦著名科学家哈尼什•萨特巴耶夫纪念碑揭幕仪式。



2011年 突厥语国家合作委员会第一次会议在阿拉木图举行。



2013年 威尔第的著名歌剧《阿提拉》在阿斯塔纳歌剧院上演，纳扎尔巴耶夫总统出席演出。



2014年 纳扎尔巴耶夫总统会见国际展览局主席斯丁•克里斯滕森，并就2017阿斯塔纳世博会相关准备工作进行了讨论。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】