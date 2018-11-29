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    阿拉木图市近10年吸引了222亿美元投资

    14:29, 29 11月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- "Alymaty Invest 2018"国际投资论坛29日在阿拉木图拉开帷幕，来自全球各地的500多知名政治家、国内外企业家、投资商和国际金融界代表出席了会议。

    阿拉木图市长包尔詹•拜别克在讲话中表示，根据在此之前举行的投资论坛结果，阿拉木图市共签署了总价值达10亿美元的40多项合作备忘录。其中，总价值达4亿美元的12项项目得到了落实。

    拜别克说："阿拉木图经济体量超350亿美元的中亚发达城市之一。在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，城市经济增长了100倍。目前，阿拉木图为国家贡献1/5的GDP和1/4的税收。近10年，阿拉木图市共吸引了总额达222亿美元的投资，其中35亿美元为外国投资资金。今年，投资总额增长了21%，其中外国直接投资总额增长24%。"

    据市长介绍，经贸和服务业在城市经济比重达86%。此外，哈萨克斯坦大型企业1/3位于阿拉木图。

    拜别克表示，市政府根据联合国可持续发展目标和经合组织标准，正积极落实交通领域改革和"智慧城市"项目。

    据悉，包括流动人口在内的3百万人生活在阿拉木图，占据国家总人口10%。国际分析人士表示，预计2035年，阿拉木图人口将增加2倍。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 投资 黄金储备
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